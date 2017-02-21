Бывшего главкома ВДВ наградили за заслуги перед Рязанской областью

Соответствующее распоряжение главы региона официально опубликовано во вторник, 21 февраля.

Общество

Бывшего главнокомандующего воздушно-десантными войсками, ныне депутата Госдумы Владимира Шаманова наградили почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». Соответствующее распоряжение главы региона официально опубликовано во вторник, 21 февраля.

Награды Владимир Шаманов удостоен за выдающийся вклад в развитие региона, уточняется в документе. Напомним, во время руководства ВДВ Владимир Шаманов уделял большое внимание материально-технической базе Рязанского десантного училища. Владимир Шаманов является почётным гражданином Рязанской области.