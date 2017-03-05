«Бостонская бойня». 5 марта в истории

В этот день в мире запретили учение Коперника, Черчилль определил международные отношения, как «железный занавес», а Пётр I учредил Сенат.

Общество

5 марта - день, отметившийся событиями в истории и науке, а также внешнеполитических отношениях. В 1616 году мир запретил учение Коперника. Экспертам инквизиции были представлены два положения, вобравшие в себя суть учения Коперника. Первое заключалось в том, что Солнце является центром мироздания и, следовательно, неподвижно. А второе, что Земля не есть центр мироздания, она не является неподвижной и движется как целостное тело и к тому же совершает суточное обращение. По итогам заключения экспертов 5 марта 1616 года книга Коперника «Об обращении небесных сфер» была внесена в Индекс запрещённых книг, поскольку противоречила Священному Писанию. Самым известным следствием этого решения в 17 веке стал суд над Галилеем, нарушившим церковный запрет в своей книге «Диалоги о двух главнейших системах мира».

5 марта 1711 года император Пётр I учредил Сенат -высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления. Степень предоставленной Сенату власти определялась тем, что он был учреждён «вместо его царского величества собственной персоны» в отсутствие царя. Созданный с целью дублировать власть царя, Правительствующий Сенат вскоре становится органом, координирующим работу других государственных учреждений. До самой смерти Петра Правительствующий Сенат являлся высшим органом по делам законодательства и управления, надзорной инстанцией по отношению к подчиненным ему коллегиям.

В самом конце царствования Петра – в 1722 году – Сенат был реорганизован, и работа его упорядочена. Были учреждены должности генерал-прокурора Правительствующего Сената, рекетмейстера, герольдмейстера. Тогда же учреждаются и конторы Сената – сенатская, ревизионная, раскольничья. После смерти Петра I значение Сената начало падать, а его функции меняться. С 1726 года его власть ограничивает Верховный тайный совет, а затем Кабинет министров. К 19 веку Сенат окончательно превратился в высший орган суда и надзора. В таком виде, практически без изменений, Сенат существовал до 5 декабря 1917 года, когда очередным декретом советской власти он был упразднён.

5 марта 1770 года произошла «бостонская бойня». Такое название получило столкновение горожан и органами правопорядка. Английские солдаты открыли огонь по безоружной демонстрации горожан. В ходе стычки солдаты застрелили трех и смертельно ранили двух бостонцев. Закончился этот инцидент удалением из города всех английских военных. А в историю США он вошел как «бостонская бойня». В 1888 году в Бостоне в память об этом событии был воздвигнут обелиск.

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль определил международные политические отношения, как железный занавес. Несмотря на то, что выражение «железный занавес» ходило в Европе во время обеих мировых войн, политическим термином оно стало только после того, как Черчилль в своей Фултонской речи произнес знаменитую фразу: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес...». Железный занавес пал в конце 1980-х годов вследствие политики гласности и открытости, проводившейся в СССР и восточноевропейских странах. Символом окончательного падения железного занавеса стало разрушение Берлинской стены.

5 марта родились поэт Василий Тредиаковский, общественница Роза Люксембург, актриса Елена Яковлева. 107 лет назад на свет появился Андо Момофуку. Широкому кругу обываетелей это имя ничего не скажет, между тем изобретение Момофуку мы употребляем едва ли не каждый день -это лапша быстрого приготовления. К изобретению вкусного и недорого продукта Момофуку привели обстоятельства - он остался без работы, а Япония, где он жил, испытывала недостаток продовольствия. Открытие было сделано случайно. Момофуку обратил внимание на жидкое бездрожжевое тесто, которое готовила его жена для приготовления тэмпура (японский вид жарки в масле). По мере приготовления в тесте образовывалось множество дырочек – как в губке. Андо попробовал применить эту технологию для производства лапши быстрого приготовления, и лапша получилась. В 1958 году Момофуку открыл торговую палатку и стал раскручивать свой брэнд. Вскоре его лапша стала популярной. А через тридцать лет после первого изобретения Андо разработал новый продукт, который назвал «Лапша в чашке». До него никто не додумался выпускать лапшу именно так. Сегодня во всем мире ежегодно употребляют 44 миллиарда порций лапши и вермишели быстрого приготовления.