Большинство рязанцев никогда не опаздывают на работу – опрос

Только 7% респондентов признались, что приходят на рабочее место позже назначенного времени каждый день.

Общество

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди 6221 сотрудника российских компаний, 384 из них – жители Рязанской области, и выяснила, как часто они опаздывают на работу.

Оказалось, что большинство опрошенных рязанцев (42%) никогда не опаздывают на работу. Только 7% респондентов признались, что приходят на рабочее место позже назначенного времени каждый день, а 17% – реже одного раза в месяц.

При этом, топ-менеджеры склонны реже опаздывать на работу — среди них почти половина (49%) ответили, что не делают этого никогда, в отличие, например, от специалистов/ведущих специалистов (37%).

Самыми пунктуальными оказались представители добывающей сферы и рабочий персонал: 67% и 63% участников опроса соответственно указали, что никогда не опаздывают на работу. При этом, 14% работников сферы маркетинга, рекламы и PR делают это каждый день. Также самыми часто опаздывающими оказались IT-специалисты и представители сферы искусства: по 19% респондентов ответили, что опаздывают несколько раз в неделю.

В большинстве случаев, когда сотрудники опаздывают на работу, начальство ограничивается устными замечаниями (32%). Треть опрошенных (31%) утверждают, что их начальство не обращает внимания на опоздания. Лишь 13% признались, что за опоздания начальство наказывает их штрафами.

Среди причин опозданий рязанцев лидируют проблемы с транспортом (пробки, час пик) - из-за них на работу приходят позже 60% респондентов. 20% указали, что опаздывают, как правило, потому, что долго не могут проснуться. Еще для 13% опрошенных основной причиной являются различные домашние заботы. Повезло 21% местных работников, поскольку в их компаниях нет четкого времени прихода на работу и опаздывать разрешено.