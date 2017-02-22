Более 8 миллионов рублей будут выделены на предупреждение ЧС в Рязанской области

На предупредительные мероприятия Рязанская область планирует выделить 3 миллиона рублей, а муниципалитеты в совокупности более 5,7 миллионов рублей.

Общество

Для ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в Рязанской области создан резерв в сумме почти 91 миллиона рублей. Об этом сообщил в своём докладе на выездном заседании КЧС и ОПБ при правительстве Рязанской области начальник ГУ МЧС региона Сергей Филиппов.

По данным из доклада Филиппова, в этой сумме резерв Рязанской области составляет 46,2 миллиона рублей, остальные средства зарезервированы в муниципальных образованиях и на предприятиях.

Целевой финансовый резерв области для предупреждения и ликвидации ЧС на 2017 год равен 6 миллионам рублей.

На предупредительные мероприятия Рязанская область планирует выделить 3 миллиона рублей, а муниципалитеты в совокупности более 5,7 миллионов рублей.