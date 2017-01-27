Более 80% выпускников рязанских вузов трудоустраиваются после учёбы

Рязанская область по трудоустройству выпускников демонстрирует стабильно высокие показатели среди субъектов ЦФО.

Общество

В пятницу, 27 января, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов провёл заседание областной комиссии по вопросам высшего образования. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В ходе заседания комиссии рассматривались актуальные вопросы работы высших образовательных учреждений. В частности, были проанализированы показатели мониторинга трудоустройства выпускников рязанских вузов за последние два года, а также результаты совместной работы по целевому приёму и обучению. Информацию по этим темам представили министр образования региона Ольга Щетинкина и министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская.

На заседании было отмечено, что Рязанская область по трудоустройству выпускников демонстрирует стабильно высокие показатели среди субъектов ЦФО. Так, по словам министра образования Ольги Щетинкиной, процент трудоустроенных выпускников превышает пороговый показатель, установленный министерством образования РФ на 6% и составляет более 80%.

Сергей Филимонов подчеркнул, что тема трудоустройства выпускников вузов важна и должна находиться под постоянным пристальным вниманием. Одной из главных задач остаётся обеспечение высококвалифицированными специалистами предприятий реального сектора экономики и учреждений социальной сферы региона. При этом необходимо соблюдать баланс между кадровыми потребностями и количеством будущих специалистов по востребованным профессиям.

Кроме того, следует активизировать совместную работу вузов и работодателей с целью закрепления выпускников на рабочих местах на территории региона, а также усилить деятельность, направленную на развитие предпринимательских навыков студентов.

В рамках обсуждения целевого приёма и обучения министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская проинформировала, что в 2016 году на целевые места в ведущие высшие учебные заведения региона было зачислено 417 человек. Большая часть специалистов, которые обучаются по такой форме, пойдёт работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса, в учреждения здравоохранения и образования. Было отмечено, что систему целевого приёма надо шире использовать при подготовке молодых специалистов для предприятий АПК, а также продолжить повышать уровень конкурентоспособности выпускников.

Участники заседания обсудили также возможности использования в образовательной деятельности Автоматизированной информационной системы «Молодёжь России», мероприятия, которые намечено провести на территории области в рамках Года экологии, план деятельности комиссии на 2017 год.