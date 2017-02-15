Более 7000 человек посмотрели старт нового сериала от Marvel в кино

Уникальную возможность в числе первых увидеть один из самых ожидаемых сериалов года подарили телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.

Общество

9 февраля первую серию нового сериала «Легион» показали в формате российской кинотеатральной премьеры. Показ собрал в кинотеатрах 36 городов более 7 000 человек, более 250 из них – в Рязани. Уникальную возможность в числе первых увидеть один из самых ожидаемых сериалов года подарили телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.

Новый сериал производства FOX при поддержке студии Marvel – это спин-офф к «Людям Икс», рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности . Сценарист сериала – Ной Хаули – известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял 4 фильма про «Людей Икс».

В Рязани посвящение в «Люди Икс» состоялось в кинотеатре «Киномакс». Зрители участвовали в фотосессии с супергероями, отвечали на вопросы тематической викторины и получали подарки от организаторов. Фотоотчет можно увидеть в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте».

Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Следить за развитием сюжета «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19 и 22.00 Мск. Всего в сети «Дом.ru TV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.