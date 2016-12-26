Более 3 тыс. рязанцев не смогут выехать за границу из-за долгов

За 11 месяцев текущего года с помощью ограничения рязанских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано 27,4 миллиона рублей.

Общество

За 11 месяцев 2016 года судебными приставами-исполнителями Рязанской области вынесено более 6,5 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Благодаря такой мере принудительного характера судебным приставам удаётся взыскать задолженность со злостных неплательщиков. За 11 месяцев текущего года с помощью ограничения рязанских должников в праве выезда за пределы РФ взыскано 27,4 миллиона рублей.

И всё же приставы сделали новогодний подарок невыездным должникам. Сведения о пассажирах, вылетающих из московских аэропортов с 28 декабря по 9 января будут поступать в Управление за сутки до отправления и проверяться по базам должников. Если гражданин невыездной, то приставы сообщат ему о новогодней поблажке — при досрочном погашении задолженности постановление о запрете выезда будет отменяться в экстренном порядке.

Тот же механизм будет работать, если гражданин долги погасил, но постановление о запрете выезда ещё не отменено или не поступило в пограничную службу.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области напоминает, что запрет на выезд за границу применяется, когда размер задолженности составляет 10 тыс. рублей и более. Сейчас в списке невыездных более 3000 рязанцев. Уточнить наличие задолженности у себя и близких можно на интернет-сайте УФССП России по Рязанской области www.r62.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».