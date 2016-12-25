Более 1000 детей-сирот в Рязанской области нуждаются в жилье

Статистику озвучили на заседании Консультативного совета при СУ СК РФ по Рязанской области.

Общество

Список нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет на текущий момент 1022 человека, из них 433 в возрасте от 14 до 17 лет и 589 в возрасте старше 18 лет. Такие данные прозвучали на заседании Консультативного совета при следственном управлении СК РФ по Рязанской области, посвящённом реализации требований законодательства о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Заседание состоялось 22 декабря, информирует сайт СУ СК РФ по Рязанской области. В нём участвовали представители региональных аппарата Уполномоченного по правам ребенка, министерств образования и социальной защиты населения, управления МВД России и следственного управления.

На заседании прозвучали статистические данные рязанского Минобразования. Так, за период с 2006 по 2015 годы выделено около 1,6 млрд. рублей на обеспечение жильём детей-сирот. На эти средства приобретены квартиры для 1590 человек.

В 2016 году за бюджетные средства жильём обеспечены 238 человек. Работа в данном направлении будет продолжена.

На заседании было отмечено, что в 2015-2016 годах уголовные дела по фактам нарушений при обеспечении жильём детей-сирот следственным управлением не возбуждались. Однако следователи проводили проверки по фактам ненадлежащего качества предоставленного жилья отдельным выпускникам детских домов. После вмешательства контрольно-надзорных и следственных органов строительные недостатки были устранены, и оснований для возбуждения уголовных дел не имелось.