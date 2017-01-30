Ближайшие большие выходные ждут рязанцев в феврале

А вот в марте каникул, к сожалению, не будет.

Общество

Ближайшие большие выходные ждут рязанцев и всех жителей России в феврале – благодаря переносу выходного дня с 1 января на 24 февраля будем отдыхать с 23 по 26 февраля включительно. Об этом сообщает «Российская газета» .

Издание также приводит слова заместителя главы Роструда Ивана Шкловеца, который напомнил работодателям, что из-за дополнительного выходного зарплата сотрудников не должна уменьшаться.

В марте каникул не будет. Международный женский день выпадает на среду, поэтому он просто разрывает рабочую неделю. Единственный плюс – рабочий день во вторник, 7 марта, по закону должен быть уменьшен на час.