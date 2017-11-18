Благоустройство парка в Скопине обошлось в 4,5 млн рублей

По программе формирования комфортной среды в Скопине также завершается благоустройство 28 дворовых территорий.

Общество

В пятницу, 17 ноября, в Скопине открылся обновлённый парк культуры и отдыха. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь были отремонтированы пешеходные дорожки площадью 1820 м², установлено 300 п.м бордюрного камня, произведено устройство асфальтобетонного и плиточного покрытия, установлены ограждения, малые архитектурные формы на детской и спортивной площадках, урны и лавочки. Благоустройство парка обошлось в 4, 5 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

На праздник, посвящённый открытию парка, пришли руководители муниципалитета, представители предприятий и организаций, общественных объединений, местные жители, школьники. Для них выступили лучшие творческие коллективы района.

По программе формирования комфортной среды в Скопине также завершается благоустройство 28 дворовых территорий. На эти цели было выделено более 10 млн. рублей.

Формирование комфортной городской среды губернатор Николай Любимов назвал одна из важнейших задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным.