Благоустройство Лыбедского бульвара планируют завершить к концу октября

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провёл выездную проверку работ.

Общество

Благоустройство Лыбедского бульвара планируют завершить к концу октября. В настоящее время график и темпы проведения работ гооврят о том, что они будут выполнены в указанный срок. Выездную проверку работ по благоустройству территории Лыбедского бульвара в субботу, 16 сентября, совершил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

Работы по благоустройству Лыбедского бульвара начались летом этого года в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», сообщает сайт администрации гороад Рязани.

Благоустройство предусматривает мощение пешеходной зоны бульвара тротуарной плиткой, высадку деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб, установку парковой скамеек и скульптур.