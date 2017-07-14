Бюджетникам с 1 июля начали выдавать национальную карту «Мир»

Осенью количество точек, принимающих «Мир», расширится.

Общество

Бюджетникам, поступающим на работу, и гражданам, выходящим на пенсию, с 1 июля начали выдавать национальную карту «Мир» – если они хотят получать зарплаты или пенсию на карту. Использовать новую карту можно для оплаты покупок и услуг, для перевода с карты на карту и для многих других привычных операций.

На сегодняшний день по всей России уже выпущено более 10 млн карт «Мир». По статистике регионального отделения Центробанка, в нашей области по состоянию на 01.04.2017 выдано 9,6 тыс. карт «Мир», и с каждым днем их количество увеличивается.

– Карта «Мир» – удобный и надёжный платёжный инструмент, созданный в России и для россиян. Мы надеемся, что наши земляки высоко оценят безопасность и комфорт использования этой карты, – пояснил и.о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей Киреев.

Этапы постепенного перехода карту «Мир» прописаны в законе. С 1 июля текущего года эту карту выдают «новым» бюджетникам и пенсионерам, до 1 июля 2018 года на «Мир» должны перейти действующие бюджетники. Действующим пенсионерам эту карту будут выдавать по мере истечения срока действия их текущих карт – процесс должен завершиться до 1 июля 2020 году.

Важное дополнение: если человек привык получать зарплату или прочие выплаты наличными или на счёт, к которому не привязана никакая карта, то он может сохранить привычный порядок. Выдача и обслуживание одной карты для пенсионеров будут бесплатными.

Кстати, осенью количество точек, принимающих «Мир», расширится. По закону обеспечить приём национального платёжного инструмента будут обязаны и небольшие магазины (выручка от реализации товаров за год превышает 40 млн рублей). Также осенью начнёт работать программа лояльности, благодаря которой пользователи смогут получать возврат части суммы покупки обратно на счёт.