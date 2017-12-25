Бизнес-спикер Максим Батырев проведёт очередной мастер-класс в Рязани

Третий мастер-класс Максима в Рязани с новой темой «Менеджер в эпоху перемен».

Общество

Где руководителю искать вдохновения и мотивации принимать порой очень жесткие решения? В первую очередь – среди своих соратников и единомышленников! Таких же руководителей, управленцев, предпринимателей, как и он сам.

О пользе нетворкинга не пишет разве что ленивый. А если совместить нетворкинг с полезной передовой информацией от ведущего бизнес-спикера России Максима Батырева? Очевидная польза увеличится в несколько раз!

Каждый мастер-класс Максима – это значительное бизнес-событие в городе. Это практический опыт руководства, инновации и решения, которые на первый взгляд лежат на поверхности, но вы их не видели раньше, это новые связи и полезные знакомства с возможными партнёрами.

Приходите на мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» , который пройдёт 30 января в Рязани

Организатор события – агентство решений «КИТ Медиа».