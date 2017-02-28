Белорусские офицеры пройдут подготовку в Рязани

Обучение белорусских десантников на базе Рязанского десантного училища будет идти до конца апреля.

Общество

Офицеры воздушно-десантной службы ССО Белоруссии пройдут подготовку в Рязанском десантном училище. Об этом сообщил сайт министерства обороны России.

Во время подготовки в Рязани с белорусами проведут теоретические занятия, также они будут тренироваться на техники российского десанта и самолётах ВКС.

Обучение белорусских десантников на базе Рязанского десантного училища будет идти до конца апреля.