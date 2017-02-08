Автор проекта «Под Солнцем» Василий Яцкин встретился с заключёнными рязанской колонии

Двухчасовое общение со зрителями никого не оставило равнодушным и вызвало живую дискуссию в зале.

Общество

По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка и при содействии общественной организации «Родительское собрание» ИК-2 УФСИН России по Рязанской области посетил автор культурно-просветительского проекта «Под Солнцем» Василий Яцкин. Об этом сообщил официальный сайт регионального УФСИН.

Это уже не первый визит известного журналиста и православного миссионера в исправительные учреждения УИС региона.

На встрече с осуждёнными ИК-2 сценарист затронул такие важные в современном мире темы, как преданность России, сохранение семейных устоев, жертвенность, покаяние и смирение. Выступление лектора сопровождалось яркими видеосюжетами о жизни и гибели царской семьи, судьбе бывших грешников, содержащихся в тюрьмах и через раскаяние обретших истинную веру.

Также присутствующим запомнилась проповедь председателя епархиального отдела по связям с УФСИН иерея Николая Баринова. Он рассказал собравшимся о двухсторонней ответственности родителей и детей, любви и необходимости следования истинным понятиям, которые изложены в десяти заповедях Божиих.

Двухчасовое общение со зрителями никого не оставило равнодушным и вызвало живую дискуссию в зале. Осуждённые ИК-2 выразили надежду на новые встречи с Василием Яцкиным и его незабываемым кинопроектом «Под солнцем».