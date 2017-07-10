Автопоезд «Забота и здоровье» посетил два района Рязанской области

Врачи осмотрели 529 человек и дали 1113 консультаций.

Общество

Специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» продолжают работать в самых отдалённых уголках Рязанской области. На днях они провели приём граждан в селах Напольное Сараевского района и Маклаково Пронского района.

Врачи осмотрели 529 человек, в том числе 98 детей; дали 1113 консультаций, из них 196 – детям. В результате 13 пациентов получили направления на госпитализацию, 160 – на дальнейшее обследование, сообщает сайт правительства региона.

Специалисты управления социальной защиты населения Рязанской области и комплексных центров социального обслуживания населения проконсультировали в целом порядка 50 человек. Основные вопросы, интересовавшие жителей, касались порядка назначения пособий беременным женщинам, предоставления мер соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказания срочной социальной помощи, а также возможностей организации отдыха и оздоровления детей.

Очередной выезд специалистов состоится 11 июля в село Пехлец Кораблинского района.