Автобусы до ТРЦ «М5 Молл» и обратно будут ходить реже

Новое расписание будет действовать с 1 февраля.

Общество

С 1 февраля 2017 года в Рязани изменится расписание движения бесплатных автобусов до ТРЦ «М5 Молл». Автобусы маршрутов, следующих от пл. Театральной, ул.Новаторов и микрорайона Недостоево до ТРЦ «М5 Молл» и обратно, будут отправляться от остановок 1 раз в час. Ранее в течение часа к остановкам подъезжало 2-3 автобуса.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (4912) 778-318, на странице «М5 Молл» «ВКонтакте» https://vk.com/m5mall или у администраторов стойки информации ТРЦ «М5 Молл» по адресу: Рязань, Московское шоссе, 65А.