В воскресенье, 7 мая, в России отмечается День радио. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин.

- Уважаемые работники и ветераны отрасли связи, радио и телевидения Рязанской области, студенты и преподаватели Рязанского государственного радиотехнического университета!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио!

Изобретение 7 мая 1895 года российским учёным Александром Поповым первого в мире радиоприёмника стало основой для развития современных информационных технологий. И сегодня жизнь человека невозможна без использования электронных средств коммуникации: радио, телевидения, мобильной и спутниковой сети, Интернета.

В нашем регионе достаточно развита инфраструктура связи, работают крупные предприятия радиоэлектронной промышленности, радиотехнический университет.

Ваш высокий профессионализм, ответственность, добросовестность и мастерство обеспечивают услугами связи самые отдаленные населённые пункты Рязанской области, способствуют дальнейшему развитию всех направлений и отраслей хозяйства, повышению эффективности системы управления, укреплению экономического и социального потенциала Рязанской области. Благодаря вашему каждодневному труду расширяется информационное пространство, повышается качество теле-радиовещания.

Желаю всем работникам и ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия, стремления к новым научным и творческим достижениям!