Во вторник,9 мая, Россия отмечает День Победы. С праздником жителей региона поздравил председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин.

- Дорогие ветераны! Уважаемые рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днём Великой Победы!

9 Мая – это священный и дорогой для каждого праздник, объединяющий все поколения россиян, символизирующий национальное единство, воинскую славу, патриотизм и величие нашей Родины. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто отстоял свободу и независимость государства в самой страшной войне, самоотверженно трудился в тылу, подарил радость мирной жизни. Память о беспримерном подвиге ветеранов, их стойкости и героизме и сегодня укрепляет дух нации, вселяет чувство гордости за наш народ.

Рязанская область внесла большой вклад в Победу над фашизмом. Более 300 тысяч жителей встали на защиту Отечества. За боевые подвиги 70 тысяч земляков награждены орденами и медалями, 294 уроженца нашего края удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, 65 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с полей сражений. Мы должны быть достойны подвига победителей, равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали, стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, свободным и процветающим государством.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за мужество, самопожертвование, огромную любовь к Отечеству!

Желаю всем рязанцам благополучия, крепкого здоровья, согласия, мира, радости и счастья!