Аркадий Фомин поддержал предложение Дмитрия Медведева

Лидер рязанских единороссов прокомментировал выездное заседание фракции Государственной Думы РФ.

Общество

В ряде регионов России поддержали предложение председателя партии «Единая Россия», премьер-министра страны Дмитрия Медведева, озвученное 7 февраля на выездном заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме, о проведении встреч партийцев из фракций законодательных собраний с региональными органами исполнительной власти. В частности, 5 субъектов РФ — Рязанская, Свердловская, Новосибирская, Ленинградская и Челябинская области — заявили о своей готовности применять предложенный формат взаимодействия.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина, фракция в регионе намерена расширить формат взаимодействия с областным правительством и будет проводить тематические встречи с министрами для обсуждения важных и насущных вопросов.

— Например, сейчас идет обсуждение выдачи нуждающимся людям специальных карт для их поддержки. Эта система будет работать в России с 2018 года. И нашему региону нужно быть готовым к введению карт, поэтому мы в ближайшее время планируем начать консультации с правительством Рязанской области. Есть вопросы формирования и государственных региональных программ, например, дорожного строительства. Здесь тоже мы будем определять приоритеты вместе с коллегами из правительства, — отметил Фомин.

По мнению Фомина, дискуссионный формат работы фракции «Единая Россия» с исполнительной властью будет принципиально отличаться тем, что болевые точки региона и проекты реформ можно будет обсуждать в рабочем режиме, принимать взвешенные решения и последовательно работать совместно.