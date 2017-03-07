В среду, 8 марта, отмечается Международный женский день. Тёплые пожелания жительницам региона адресовал председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин.

- Дорогие женщины!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днём!

Именно вы, милые женщины, олицетворяете любовь и красоту, делаете окружающий мир добрее и совершеннее. Ваша материнская забота, внимание и чуткость создают тепло домашнего очага, а поддержка и понимание помогают нам, мужчинам, быть сильнее, вдохновляют на плодотворную работу.

Представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех отраслях экономики и социальной сферы региона. Ваш профессионализм, ответственность, трудовые и творческие успехи играют очень важную роль в тех позитивных переменах, которые происходят в обществе. Гордость Рязанского края – женщины-ветераны, деятели культуры и искусства, многодетные матери, активисты общественных организаций.

Приоритетными задачами органов власти и депутатов Рязанской областной Думы являются законодательная поддержка материнства и детства, укрепление института семьи, создание условий для самореализации женщин.

Пусть всегда вам сопутствует солнечное настроение, сбываются мечты, каждый день будет согрет вниманием родных и близких! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!