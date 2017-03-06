«Apple» не сможет запустить продажи iPhone 8 осенью текущего года

Ожидается, что модель лишится ставшей легендарной кнопки «Home».

Общество

Американская корпорация «Apple» не успеет выпустить на рынок новый смартфон «iPhone 8» осенью 2017 года, как это ожидалось ранее. Об этом рассказал источник, близкий к компании, пишет Вести .

Ранее сообщалось, что корпорация представит покупателям сразу три новых модели мобильных устройств, включая обновленные «iPhone 7», «iPhone 7 Plus», а также совершенно новый смартфон «iPhone 8». Ожидается, что модель лишится ставшей легендарной кнопки «Home».

Однако в западных СМИ появилась информация о задержке производства нового девайса, которое начнется не раньше сентября текущего года. Это означает, что гаджет появится в продаже как минимум несколькими месяцами позже.

Отметим, что производство «iPhone 7 начнется, как и планировалось, в июле 2017 года.