Андрей Макаров: Снижение налога для предприятий, инвестирующих в модернизацию, станет стимулом для их развития

Данное поручение преследует задачу повышения экономического роста за счет налоговой системы, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Общество

Снижение налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств производства, должно стать реальным стимулом для тех предприятий, которые будут вкладываться в новые производства, создавать новые рабочие места, новую экспортно-ориентированную экономику. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, комментируя поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам обсуждения в нижней палате парламента отчета правительства РФ о результатах работы в 2016 году.

Он напомнил, что Медведев в ходе своего отчёта в Госдуме предложил рассмотреть вопрос о возможности введения налоговой льготы, сообщает ryazan.er.ru . При этом главным в постановке данной задачи является цель той налоговой реформы, которую предстоит провести.

– Президент РФ сказал, что 2017 год — это год публичного обсуждения налоговой системы с бизнес-сообществом и экспертами. 2018 год — это год принятия решений, а 2019 год — это год, когда должна заработать уже настроенная налоговая система, причем — на длительный период, потому что для бизнеса важна стабильность, — отметил Макаров.

Председатель профильного комитета выразил уверенность в том, что поручение, которое дано Министерству экономического развития и Министерству финансов РФ, преследует задачу повышения экономического роста за счет налоговой системы.

– Нам предстоит решить ряд очень сложных вопросов, поскольку основные доходы от налога на прибыль попадают на региональный бюджет. Это те средства, которые идут в первую очередь на социальное обеспечение, на решение социально-значимых вопросов для проживающих в регионах граждан. Поэтому совершенно очевидно, что, когда мы будем рассматривать этот вопрос, ни в коей степени это не должно пойти в ущерб региональным бюджетам, — заключил он.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России, Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в срок до 1 июня 2017 года проработать вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих снижение ставки налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств производства, и о результатах доложить в правительство РФ, при необходимости с соответствующими проектами федеральных законов в установленном порядке.