Акция была организована сопредседателем регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутатом Госдумы, соавтором законопроекта о закреплении специального статуса мемориалов «Вечный огонь» Андреем Красовым, а также экспертом регионального отделения ОНФ, депутатом городской думы Олегом Смирновым.

По словам Красова, в целом состояние мемориалов Победы в области можно назвать удовлетворительным. За один день активисты движения посетили 39 Огней памяти в 19 муниципальных образованиях области и четыре мемориала «Вечный огонь».

- Если все «Вечные огни» в области функционируют бесперебойно, и к их состоянию у активистов не возникло вопросов, то некоторые «Огни памяти» в отдаленных от центра населенных пунктах требуют внимания муниципалитетов, на балансе которых находятся, - прокомментировал Андрей Красов.

Менее значительные недостатки в содержании мемориалов активисты выявили в селах Гавриловском и Кустаревка Сасовского района, селах Бычки, Чуриковское и Черная гора Михайловского района. В поселке Октябрьском Михайловского района есть замечания к состоянию плиточного покрытия мемориального комплекса. Также местами сбита плитка и на мемориалах в поселках Сапожок и Шилово.

Облагородить состояние горелок для установки Огней памяти требуется в селах Максы и Алексеевка Сараевского района, поселке Александро- Невский, городе Пронске. Подновить штукатурку и покрасить горелку требуется на мемориале в городе Ряжске, селе Муравлянка Сараевского района.

Требуется уборка мусора на мемориалах в селах Желобово Сараевского района и Сынтул Касимовского района.

По словам участника автопробега Олега Тюрникова, большинство мемориалов в области находится все-таки в хорошем состоянии.

- Видно, что за состоянием памятников следят. Но некоторые мемориалы требуют незначительных работ: ремонта штукатурки, восстановления утраченных элементов и надписей. Около некоторых необходимо просто убрать мусор, - рассказал активист. - Результаты автопробега показали, что в большинстве случаев муниципалитеты добросовестно относятся к обязанностям по содержанию «Вечных огней» и «Огней памяти». Мы направили информацию с фотофиксацией и подробным описанием всех объектов министру территориальных образований Рязанской области. Те недостатки, которые зафиксировали наши активисты, как мы надеемся, будут устранены в ближайшее время, до празднования 72-годовщины Великой Победы.

– От себя лично я благодарю всех участников автопробега. Надеюсь также, что мониторинг мемориалов накануне Дня Победы в нашей области станет доброй традицией, в которой сможет принимать участие патриотически настроенная молодежь из районов области. Ведь содержание и уход за мемориалами Великой Победы – это дело народа, который не должен забыть подвиг предков, – резюмировал Андрей Красов.

Так, в селе Перво Касимовского района мемориал «Огонь памяти» требует реставрации и текущего ремонта: на памятной стелле частично разрушена надпись, сквозь плитку и звезду горелки проросла трава, краска на памятной плите облупилась.