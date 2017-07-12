Активисты ОНФ добиваются уборки свалки строительных отходов на территории дачного кооператива в Рязани

Свалка постоянно растет, расширяясь по территории и в высоту.

Общество

К активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области обратились представители дачного кооператива «Садовод-3», расположенного на территории Рязани. Люди обеспокоены постоянно увеличивающейся несанкционированной свалкой на территории кооператива. В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» общественники выехали на место и обнаружили горы из строительных отходов, железнодорожных шпал и ТКО, которые с высоты 10-15 м нависают над дачами, перекрывают берег пруда и заболачивают местность.

Эксперты ОНФ выяснили, что горы мусора возникли на участках кооператива, купленных физическими лицами для ведения садово-огороднической деятельности. Свалка постоянно растет, расширяясь по территории и в высоту. В течение нескольких лет члены правления кооператива писали обращения во все инстанции. Собственников, которые используют землю не по назначению, штрафовали, на свалке устанавливали таблички «Свалка запрещена». Но горы мусора продолжают расти, меняя природный ландшафт и лишая владельцев 130 дачных участков права на благоприятную природную среду.

Как сообщил председатель правления кооператива Сергей Самсонов, службы МЧС ежегодно приезжают тушить самовозгорания на свалке. Казначей садово-огородного товарищества Татьяна Царева рассказала, что в последние годы члены кооператива перестали писать обращения, устали от волокиты с перепиской между ведомствами. Но теперь они узнали о проекте ОНФ «Генеральная уборка» и надеются, что с помощью него удастся устранить экологическое нарушение.

Активисты Народного фронта нанесли свалку на территории дачного кооператива «Садовод-3» на интерактивную карту свалок и направили обращения в природоохранную прокуратуру, администрацию Рязани, министерство природопользования Рязанской области. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Рязанской области, член регионального штаба Народного фронта Евгений Рыбаков убежден, что утеплители из стекловаты, пластик, железнодорожные шпалы и прочие отходы наносят серьезный урон экологии.