Активисты ОНФ добились ремонта труб в общежитии на улице Островского в Рязани

В настоящее время авария устранена, пара в комнатах и коридорах нет. Однако в полной мере ещё не восстановлено отопление.

Общество

В январе 2017 года жители дома 40 корпус 1 по улице Островского в Рязани обратились в региональное отделение ОНФ с жалобой. Они сообщили о прорыве труб центрального теплоснабжения, в результате чего подвал дома был затоплен кипятком.

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области неоднократно выезжали на место происшествия и видели, что, несмотря на ответы жилинспекции, ситуация в доме не меняется. Квартиры жителей дома длительное время заполнены паром, что влечет ущерб их здоровью и имуществу. Полы на первом этаже вспухли. Стены и потолок покрыты плесенью.

После нескольких обращений в государственную жилищную инспекцию Рязанской области, а также в Роспотребнадзор, администрацию города и прокуратуру активистам ОНФ удалось добиться устранения аварии.

В настоящее время авария ликвидирована, сообщается в релизе исполкома ОНФ в Рязанской области.

– Мы надеемся также на прокурорскую меру реагирования по отношению к управляющей компании, вовремя не отреагировавшей на создавшуюся ситуацию, в результате которой жители понесли большой материальный и моральный ущерб, – прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Сергей Тарасов.

Жители дома благодарят представителей ОНФ.