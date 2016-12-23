Активисты Общероссийского народного фронта обсудили проблемы уличного освещения у рязанских школ

Проблемой остается также и освещение внутришкольных территорий.

Общество

В региональном штабе ОНФ в Рязанской области активисты движения провели круглый стол с представителями управления ГИБДД и управления образования города Рязани, на котором обсудили проблемы освещения дорог около рязанских школ и состояния улично-дорожной сети возле них.

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Тарасов рассказал собравшимся об итогах мониторинга, проведенного в рамках всероссийской акции ОНФ «Ученье свет, у школы - тьма», которую провели активисты движения совместно с сотрудниками ГИБДД. По его словам, проблема безопасности школьников на пути к учебным заведениям в городе решена не полностью.

Как пояснил собравшимся Геннадий Лескин, заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, проблема безопасности движения детей на пути к образовательным учреждениям стоит очень остро. И проблем тут несколько: ко многим школам недавно были отремонтированы подъездные пути, например, у школ №56 и 35, 25, 55, что позволяет водителям автотранспорта развивать высокую скорость. А вот знаки и объекты дорожной инфраструктуры, которые ограничивали бы скорость, установлены не везде или не вполне эффективны.

Проблемой остается также и освещение внутришкольных территорий. Школы проводят подобные работы исходя из средств текущих ассигнований, которых недостаточно для капитальных работ. Самым экономичным решением в данном случае является установка фонарей на фасадах зданий, что сделано во многих школах, но этого недостаточно.

«Проблема есть, и мы в первую очередь заинтересованы в ее скорейшем разрешении, готовы работать совместно со всеми заинтересованным и органами и ведомствами, чтобы обеспечить детям безопасную дорогу. У нас есть все необходимые сметы и расчеты, мы готовы предлагать свои варианты решений», - сообщил Геннадий Лескин.

Как отметил Валерий Ефремов, заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Рязанской области, только 10% рязанских школ полностью соответствуют нормативам безопасности, определенным федеральным законодательство м в 2014 году, когда они вступили в силу.

Он рассказал также, что в настоящее время сотрудники Управления ГИБДД по Рязанской области совместно с администрацией города обследуют все школы города на предмет выявления проблемных зон, связанных с безопасностью детей на пути к учебным заведениям. Эта работа должна быть завершена к концу декабря текущего года.

Впоследствии по выявленным недостаткам будет сформирована «дорожная карта», а сами недостатки начнут поэтапно устранять, опять-таки в рамках ограниченного городского бюджета.

«К сожалению, работа по приведению дорожно-уличной сети вблизи образовательных учреждений в соответствие с нормативами, в нашем городе началась сравнительно недавно. Нельзя сказать, что городская администрация не занимается сегодня этим вопросом, но много времени упущено. Теперь только совместными усилиями мы можем добиться скорейшего результата», - пояснил собравшимся Валерий Ефремов.

Собравшиеся выразили сожаление, что заседание круглого стола проигнорировали заместитель главы города, курирующий данное направление, а также представители управления благоустройства администрации города Рязани, в ведении которого находится инфраструктура муниципальных дорог и обустройство освещения городских улиц, несмотря на приглашение и обеспокоенность общественности.

Модератор круглого стола, член рязанского регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Караев предложил на площадке ОНФ обсудить результаты проводимого обследования городской среды возле детских учреждений, чтобы в скорейшие сроки привести в порядок самые проблемные зоны с привлечением экспертов регионального штаба движения и родительского актива.

«Властям региона, в соответствии с Указом Президента, необходимо привести состояние дорожно-уличной сети вблизи детских образовательных учреждений в нормативное состояние уже к 2018 году, а сделано пока недостаточно», - подчеркнул Сергей Караев.