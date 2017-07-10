Активисты Народного фронта в Рязанской области добились создания доступной среды для инвалида-колясочника

До обращения в Общероссийский народный фронт вести активный образ жизни молодому человеку было практически невозможно.

Общество

В региональный исполком Общероссийского народного фронта в Рязанской области обратился инвалид-колясочник Роман Башлыков с просьбой помочь ему добиться от властей приведения улично-дорожной сети в районе его проживания в соответствие с потребностями маломобильных групп населения.

После обращения активистов ОНФ в органы власти дороги, тротуары и бордюры на улице Весенняя в Рязани и ее пересечение с улицей Высоковольтная, которыми пользуется Башлыков, были приведены в соответствие с требованиями к обустройству доступной среды. Как рассказала член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгения Рябова, Роман Башлыков может вести активный образ жизни – он занимается спортом, сам покупает себе необходимое для жизни, любит свежий воздух и прогулки.

До обращения в Общероссийский народный фронт вести активный образ жизни молодому человеку было практически невозможно. Отсутствие пандусов в общественных местах, оборудованных съездов, высокие бордюры делали передвижение невозможным или опасным.

– Штурмуя высокие бордюры возле переходов через дорогу, за которой находится ближайший магазин, я сломал две коляски. Мне их, конечно, заменили через органы соцстрахования. Но ведь я не единственный человек, которому нужна доступная среда в моем микрорайоне, – сказал Башлыков.

По словам представителя общества инвалидов Железнодорожного района города Зинаиды Куликовой, их организация объединяет 1 тыс. 239 человек.

– За многих из них у меня просто болит душа. Так, на улице Весенняя живет юноша, который также передвигается на коляске. Он может выезжать на улицу только с родителями. Это одаренный человек, которому нужно общение. Однако без помощи посторонних людей преодолеть барьер недоступной уличной среды он не может, – рассказала она.

В настоящее время в районе, где проживает Роман Башлыков, установлены пониженные бордюры, приведены в нормативное состояние дороги. Но некоторые вопросы все равно остаются. Так, по словам Башлыкова, на асфальтовом покрытии возле подъезда его дома, а также проход на улицу между домами №17 и №19, который является единственным для него местом выезда, непроходимые для коляски ямы. Но данному факту активисты Народного фронта вновь готовят обращение к властям.