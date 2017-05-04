Академия ФСИН России организовала акцию «Вместе мы можем больше»

В этом году в ней приняли участие свыше 60 курсантов и студентов из 8 вузов Рязани

Общество

Второй год подряд по инициативе Академии ФСИН России под руководством Совета ректоров вузов Рязанской области проходит социальная акция «Вместе мы можем больше». Ее цель – оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

В этом году в ней приняли участие свыше 60 курсантов и студентов из 8 вузов Рязани: Академии ФСИН России, Рязанского высшего воздушно-десантного училища им. генерала армии В.Ф. Маркелова, Рязанского филиала Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, Рязанского государственного радиотехнического университета, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.

В течение дня курсанты и студенты посетили 25 ветеранов, работавших в этих вузах. Они оказали помощь в уборке не только дома, но и прилегающей территории, в починке мебели и мелкому ремонту техники. После работы в дружеской атмосфере за чашкой чая ветераны поделились своими воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны.

– Главная цель акции – показать ветеранам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается все меньше и меньше, что о них помнят и что их подвиг не забыт молодым поколением, – отметил начальник отделения организации социально-правовой работы Александр Марков.