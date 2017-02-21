С 21 февраля по 20 марта на официальном сайте администрации Рязани по инициативе управления благоустройства города проводится опрос населения.
Его цель – ознакомить жителей города с предложенной схемой движения транспорта и определить их мнение по этому вопросу.
Оставить своё мнение в свободной форме в разделе «Интернет-конференция» на сайте администрации города может каждый желающий.
Подведение итогов опроса управление благоустройства планирует 25 марта. На основе полученных данных будет принято решение о целесообразности внесения изменений в существующую организацию движения по улице Васильевская и Васильевскому проезду.