Администрация Рязани проводит очередной опрос граждан

На сайте жители города могут высказать своё мнение по организации движения по улице Васильевская и Васильевскому проезду.

Общество

С 21 февраля по 20 марта на официальном сайте администрации Рязани по инициативе управления благоустройства города проводится опрос населения.

Его цель – ознакомить жителей города с предложенной схемой движения транспорта и определить их мнение по этому вопросу.

Оставить своё мнение в свободной форме в разделе «Интернет-конференция» на сайте администрации города может каждый желающий.

Подведение итогов опроса управление благоустройства планирует 25 марта. На основе полученных данных будет принято решение о целесообразности внесения изменений в существующую организацию движения по улице Васильевская и Васильевскому проезду.