Абоненты «Ростелекома» в Рязани получают «Максимум выгоды»

По условиям акции пользователям доступны Интернет на скорости до 100 Мбит/сек и более 120 телеканалов Интерактивного ТВ по цене от 550 рублей в месяц.

Общество

По итогам апреля 2017 года 40% абонентов «Ростелекома», подключивших пакетные тарифы в Рязани, выбрали комплект услуг в рамках акции «Максимум выгоды». По условиям акции пользователям доступны Интернет на скорости до 100 Мбит/сек и более 120 телеканалов Интерактивного ТВ по цене от 550 рублей в месяц.

Благодаря возможности одновременного подключения нескольких услуг, настройки сразу всего оборудования и большому выбору дополнительных сервисов пакетные тарифы становятся все более популярными. Кроме того, они позволяют оптимизировать расходы на услуги связи – чем больше услуг, тем больше скидка.

Евгений Свирин, заместитель директора Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом: «Мы постоянно анализируем предпочтения пользователей услуг и стараемся делать абонентам выгодные предложения, которые полностью бы удовлетворяли потребности всех членов семьи. Сегодня, становясь участником акции «Максимум выгоды», клиенты получают максимум Интернета и ТВ, а также существенную (до 3600 руб. в год) экономию для семейного бюджета».