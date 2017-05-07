8 мая синоптики прогнозируют в Рязанской области снег и грозу

В ночь на 8 мая в области ожидается +2…+7 градусов, местами столбик термометра опустится до 0 градусов.

Общество

В понедельник, 8 мая, в Рязанской области ожидаются осадки, в некоторых районах возможна гроза. Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, размещённом на сайте регионального управления МЧС России.

Ночью и утром завтра ожидается дождь, в отдельных районах Рязанской области – мокрый снег. Днём также будет идти дождь, местами сильный. Также в некоторых районах – гроза. Всё это будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

В ночь на 8 мая в области ожидается +2…+7 градусов, местами столбик термометра опустится до 0 градусов. Днём будет значительно теплее – до +18 градусов, а на юге области – до +23 градусов. В Рязани – +16…+18 градусов.