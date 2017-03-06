7 марта в Рязани ожидается до +6 градусов

Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Общество

Во вторник, 7 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие осадки, днём преимущественно без осадков.

Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью по области -1…+4ºС, в Рязани +1…+3ºС; днём по области +3…+8ºС, в Рязани +4…+6ºС.

Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.