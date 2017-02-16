67 специальных машин в ночь убирали снег с улиц Рязани

Днём убирают снег 4 трактора, 4 погрузчика, 15 самосвалов.

Общество

В ночь с 15 на 16 февраля в уборке проезжих частей дорог Рязани было занято 67 единиц техники, сообщает сайт администрации города.

778 кубических метров снега вывезено с улиц Николодворянской, Радищева, Полонского, Дзержинского, улиц и площадей Ленина и Соборной, Первомайского проспекта. В каждом районе областного центра тоже шла уборка снега.

16 февраля в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано более 200 работников Дирекции благоустройства города. Также используются специальные машины - 4 трактора, 4 погрузчика, 15 самосвалов.