4% рязанцев никогда не задерживаются на работе – опрос

Большинству рязанцев после завершения трудового дня приходится оставаться на рабочем месте как минимум раз в неделю

Общество

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос и выяснила, как часто сотрудники компаний Рязанской области задерживаются на работе.

Оказалось, что большинству рязанцев после завершения трудового дня приходится оставаться на рабочем месте как минимум раз в неделю (82%): 16% задерживаются на работе каждый день, 43% – несколько раз в неделю, 23% – не более одного раза в неделю. Никогда не задерживаются на работе лишь 4% респондентов.

65% респондентов ответили, что после окончания трудового дня остаются на рабочем месте ещё 1-2 часа. 6% задерживаются более чем на 3 часа.

Чем выше позиция в компании у сотрудника, тем чаще он перерабатывает. И наоборот, большинство начинающих специалистов ответили, что им ни разу не приходилось трудиться сверхурочно.

Ежедневные задержки на работе случаются с работниками банковской сферы (26%) и госсектора (24%). Несколько раз в неделю приходится задерживаться 53% работников сферы спорта и фитнеса и 52% работников сферы туризма. Никогда не задерживаются на работе 11% работников сферы управления персоналом.

Переработки у рязанцев, в основном, случаются из-за требований начальства (43%) и срочной работы (49%). 15% местных респондентов ответили, что они остаются поработать в пустом офисе, поскольку им лучше думается в тишине. Среди причин также были отмечены работа «до последнего клиента» и просто «любимая работа», когда сотрудники «не могут остановиться».