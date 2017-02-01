443 рязанца получат золотые значки ГТО

Приказ о награждении отличников ГТО был подписан накануне министром спорта России Павлом Колобковым.

Общество

443 жителя Рязанской области получат золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за успешное выполнение испытаний по итогам тестирования в период с октября 2016 года по январь 2017 года. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Приказ о награждении отличников ГТО был подписан накануне министром спорта России Павлом Колобковым. Золотые знаки получат в общей сложности более 41 тыс. российских граждан, в том числе 443 рязанца.

Внедрение комплекса ГТО в Рязанской области осуществляется в соответствии с поэтапным планом. Во всех муниципальных образованиях созданы и функционируют центры тестирования, оснащенные комплектом необходимого оборудования, коллегии судей ГТО, активно ведется работа по популяризации Всероссийского комплекса. Рязанцы активно принимают участие в областных фестивалях и спартакиадах, направленных на популяризацию комплекса ГТО, а также массовых спортивных соревнованиях, таких как День здоровья и спорта, «Лыжня России», «Кросс наций». В настоящее время в автоматизированной информационной системе ГТО зарегистрировано более 40 тыс. жителей региона.

В Рязанской области создана современная спортивная база, которая позволяет населению готовиться и сдавать ГТО. На данный момент 3583 рязанца выполнили нормативы комплекса на знаки отличия, из них 1374 – на золотые. В 2017 году стартовал III этап реализации комплекса ГТО – повсеместное внедрение комплекса среди всех категорий и групп населения региона.