40-летний житель Рязани фиктивно прописал у себя иностранца

Теперь мужчине грозит крупный денежный штраф.

Общество

В отношении 40-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Подследственный фиктивно поставил на учёт в своей квартире гражданина Узбекистана. Теперь мужчине грозит крупный денежный штраф.