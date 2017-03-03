http://7info.ru/news/ryazan-society/40-letnij_zhitel_rjazani_fiktivno_propisal_u_sebja_inostranca/
40-летний житель Рязани фиктивно прописал у себя иностранца
Общество 87
40-летний житель Рязани фиктивно прописал у себя иностранца
Общество 87
Теперь мужчине грозит крупный денежный штраф.
В отношении 40-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.
Подследственный фиктивно поставил на учёт в своей квартире гражданина Узбекистана. Теперь мужчине грозит крупный денежный штраф.