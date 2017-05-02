3 мая рязанцев ожидает небольшой дождь, местами возможна гроза

Температура воздуха ночью по области +6…+11ºС, в Рязани +9…+11ºС; днём по области +16…+21ºС, в Рязани +17…+19ºС.

Общество

3 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь (до 2,5 мм), в отдельных районах гроза. Ветер западный, с переходом на северный, 5-10 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью по области +6…+11ºС, в Рязани +9…+11ºС; днём по области +16…+21ºС, в Рязани +17…+19ºС.

Атмосферное давление ночью 750 мм рт.ст., днём 753 мм рт.ст.

Прогноз синоптиков опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.