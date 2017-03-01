2 марта в Рязани ожидаются небольшие осадки

Температура воздуха ночью по области -2…+3ºС, в Рязани 0…+2ºС; днём по области +1…+6ºС, в Рязани +3…+5ºС.

Общество

Днём в четверг, 2 марта, рязанцев ожидают небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Водителям надо быть внимательными – на дорогах ожидается гололедица. Ветер будет южный, скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области -2…+3ºС, в Рязани 0…+2ºС; днём по области +1…+6ºС, в Рязани +3…+5ºС.