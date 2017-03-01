http://7info.ru/news/ryazan-society/2_marta_v_rjazani_ozhidajutsja_nebolshie_osadki/
2 марта в Рязани ожидаются небольшие осадки
Общество 102
2 марта в Рязани ожидаются небольшие осадки
Общество 102
Температура воздуха ночью по области -2…+3ºС, в Рязани 0…+2ºС; днём по области +1…+6ºС, в Рязани +3…+5ºС.
Днём в четверг, 2 марта, рязанцев ожидают небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Водителям надо быть внимательными – на дорогах ожидается гололедица. Ветер будет южный, скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области -2…+3ºС, в Рязани 0…+2ºС; днём по области +1…+6ºС, в Рязани +3…+5ºС.