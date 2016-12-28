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http://7info.ru/news/ryazan-society/29_dekabrja_v_rjazani_poholodaet_do_minus_5/

29 декабря в Рязани похолодает до минус 5
Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшой снег.

Общество   78

В четверг, 29 декабря, ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшой снег (до 2,8 мм). На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по области -7…-2ºС, в Рязани -5…-3ºС; днём по области -7…-2ºС, в Рязани -5…-3ºС.

Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, опубликованном на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области. 