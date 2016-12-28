http://7info.ru/news/ryazan-society/29_dekabrja_v_rjazani_poholodaet_do_minus_5/
29 декабря в Рязани похолодает до минус 5
Общество 78
29 декабря в Рязани похолодает до минус 5
Общество 78
Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшой снег.
В четверг, 29 декабря, ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшой снег (до 2,8 мм). На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью по области -7…-2ºС, в Рязани -5…-3ºС; днём по области -7…-2ºС, в Рязани -5…-3ºС.
Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, опубликованном на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.