29 декабря в Рязани похолодает до минус 5

Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшой снег.

Общество

В четверг, 29 декабря, ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днём местами небольшой снег (до 2,8 мм). На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по области -7…-2ºС, в Рязани -5…-3ºС; днём по области -7…-2ºС, в Рязани -5…-3ºС.

Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, опубликованном на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.