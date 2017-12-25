http://7info.ru/news/ryazan-society/26_dekabrja_v_rjazanskoj_oblasti_ozhidaetsja_pljusovaja_temperatura/
26 декабря в Рязанской области ожидается плюсовая температура
Общество 123
26 декабря в Рязанской области ожидается плюсовая температура
Общество 123
Синоптики также прогнозируют мокрый снег с дождём.
Во вторник, 26 декабря, днём в Рязанской области по прогнозам синоптиков ожидается от -3… +2ºС. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Метеорологи прогнозируют на завтра облачную с прояснениями погоду. Ночью пройдёт небольшой снег. Днём также ожидаются осадки – снег, мокрый снег и дождь. Местами гололёд, на дорогах – гололедица.
Ветер ожидается довольно сильный – его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду.