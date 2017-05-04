22 рязанских школьника вступили в ряды «Юнармии»

Ученики школы №40 приняли присягу и получили нагрудные знаки юнармейца.

Общество

В преддверии Дня Победы 22 ученика рязанских школьника вступили в ряды «Юнармии». 3 мая у памятника Герою Советского Союза Владимиру Молодцову ученики школы №40 приняли присягу и получили нагрудные знаки юнармейца, сообщает сайт администрации города. Они поклялись «стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению на благо Отечества, чтить память героев, быть патриотом и достойным гражданином нашего государства».

Руководитель структурного подразделения «Юнармия», педагог-организатор детско-юношеского центра «Звезда» Виктор Косарев рассказал ребятам, что их ждёт строевая и тактическая подготовка, тренировки по ориентированию на местности, занятия по сборке и разборке автомата. Он пожелал юнармейцам «быть достойными гражданами, смелыми, мужественными, неустанно трудиться во славу нашей Родины».