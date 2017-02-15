16 февраля рязанцев ожидает переменная облачность и небольшой снег

Ветер будет достаточно сильный – 5-10 метров в секунду, местами порывами его скорость будет достигать 15 метров в секунду.

Общество

В четверг, 16 февраля, в Рязани ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, размещённом на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Водителям следует быть осторожными, так как на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет достаточно сильный – 5-10 метров в секунду, местами порывами его скорость будет достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области -12…-7º градусов, местами – до минус 15 градусов. В Рязани -10…-8 градусов. Днём по области -9…-4ºС, в Рязани -7…-5ºС.