15 самосвалов вывозят сегодня снег с улиц Рязани

К уборке тротуаров привлечены более 200 человек.

Общество

Сегодня, 29 декабря, очистку от снега тротуаров, остановок, парков и скверов Рязани ведут 15 самосвалов, 6 тракторов, 4 погрузчика. На подмогу технике к уборке привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

В ночь с 28 на 29 декабря с улиц города вывезли 2 362 кубометра снега, подсчитало управление благоустройства. Такое количество снега собрали 85 единиц техники с улиц Полонского, Свободы, Соборной, Циолковского, Московского шоссе, улицы и площади Ленина и других.

Всего с начала зимы сотрудники Дирекции благоустройства перевезли из Рязани более 37 000 кубометров снега.

Управление благоустройства администрации города просит автомобилистов не оставлять личные машины на ночь вдоль проезжих частей – они сильно мешают механизированной расчистке обочин от снега.