14 февраля рязанцев ожидает мокрый снег и сильный ветер

Температура воздуха ночью по области -11…-6ºС, в Рязани -8…-6ºС; днём по области -4…+1ºС, в Рязани -2… 0ºС.

Общество

По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 февраля, рязанцев ожидает облачная погода. Ночью снег. Днём мокрый снег (до 8,5 мм). Местами метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер ночью юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с; днём северо-западный, северный, 7-12 м/с, порывы до 14-19 м/с.

Температура воздуха ночью по области -11…-6ºС, в Рязани -8…-6ºС; днём по области -4…+1ºС, в Рязани -2… 0ºС.

Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте регионального управления МЧС России.