По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 февраля, рязанцев ожидает облачная погода. Ночью снег. Днём мокрый снег (до 8,5 мм). Местами метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер ночью юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с; днём северо-западный, северный, 7-12 м/с, порывы до 14-19 м/с.
Температура воздуха ночью по области -11…-6ºС, в Рязани -8…-6ºС; днём по области -4…+1ºС, в Рязани -2… 0ºС.
Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте регионального управления МЧС России.