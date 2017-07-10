100-балльные результаты по ЕГЭ в этом году показали 25 выпускников школ Рязани

Высших результатов по русскому языку рязанские школьники достигают одиннадцатый год подряд, по литературе – девятый год, а по химии – пятый год подряд.

Общество

По информации управления образования и молодёжной политики администрации города, в 2017 году 25 выпускников школ Рязани показали 100-балльные результаты по итогам сдачи Единого государственного экзамена по русскому языку, литературе, математике, химии, истории и английскому языку.

Высших результатов по русскому языку рязанские школьники достигают одиннадцатый год подряд, по литературе – девятый год, а по химии – пятый год подряд. Об этом сообщает сайт городской администрации.