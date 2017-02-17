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http://7info.ru/news/ryazan-power/vrio_gubernatora_rjazanskoj_oblasti_vstretilsja_s_glavkomom_nacgvardii/

Врио губернатора Рязанской области встретился с главкомом нацгвардии
Во время рабочей встречи они обсудили вопросы укрепления взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности

Власть   210

В пятницу, 17 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился в столице с главкомом нацгвардии, генералом армии Виктором Золотовым. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Во время рабочей встречи они обсудили вопросы укрепления взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, защиты объектов жизнедеятельности региона.