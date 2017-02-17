Врио губернатора Рязанской области встретился с главкомом нацгвардии Во время рабочей встречи они обсудили вопросы укрепления взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
В пятницу, 17 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился в столице с главкомом нацгвардии, генералом армии Виктором Золотовым. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.
Во время рабочей встречи они обсудили вопросы укрепления взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, защиты объектов жизнедеятельности региона.