Врио губернатора Рязанской области рассказал о первоочередных планах работы в регионе

Николай Любимов намерен посетить районы Рязанской области, познакомиться с потенциалом региона.

Власть

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов рассказал о первоочередных планах работы в регионе.

- Первоочередные планы – познакомиться с регионом, людьми, с теми, кто здесь работает, с правительством, так как это команда. В планах у меня – больше общаться с прессой, с некоммерческими партнёрствами, бизнесом, людьми, чтобы понять, что сделано, и что нужно сделать, чтобы людям было комфортнее работать и комфортнее жить, - сказал Николай Любимов.

Среди приоритетных направлений развития региона, отметил врио губернатора, - привлечение инвестиций в Рязанскую область. Сейчас в области реализуется порядка 40 проектов на сумму в более, чем 40 млрд. руб., рассказал Любимов. Тем, кто готов придти в регион, чтобы открыть свой бизнес, здесь должны быть готовы предложить развитую инфраструктуру и кадры.

- В приоритете – дорожное строительство, дорожная инфраструктура, так как для инвестора важно быстро добраться до местонахождения своего предприятия. Это и кадры, которые могут здесь работать, могут здесь окончить учебное заведение. Потребности учебных заведений должны обеспечивать потребности нашей экономики, - сказал Николай Любимов.

Знакомиться с потенциалом области, сказал врио губернатора, он намерен входе рабочих поездок по районам региона.