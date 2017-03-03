Врио губернатора Рязанской области примет участие в проекте «С книгой по жизни»

Как и другие известные жители региона, Николай Любимов прочитает отрывки из любимых книг.

Власть

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов примет участие в проекте «С книгой по жизни». Об этом на встрече 3 марта сообщила директор библиотеки им. Горького Наталья Гришина.

Проект «С книгой по жизни», инициированный библиотекой, был посвящён Году литературы. Гостями библиотеки стали известные жители региона – представители власти, работники культуры, научной сферы, которые прочитали собравшимся отрывки из своих любимых книг. Кроме участия в проекте, сказала Наталья Гришина, Николай Любимов пообещал стать читателем библиотеки.