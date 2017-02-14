Владимир Путин встретился с ВРИО губернатора Рязанской области

Николай Любимов рассказал о потенциале региона и о том, как надо строить работу.

Власть

Во вторник, 14 февраля, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сайт главы государства.

В беседе с Любимовым Путин отметил, что Калуга – один из передовых регионов России, демонстрирующий хорошие показатели развития. Как минимум не хуже, по словам президента, необходимо сделать и в Рязани.

Николай Любимов ответил, что в последние годы командой губернатора Олега Ковалёва сделано очень много хорошего, но необходимо развиваться дальше. И. о. губернатора отметил высокий туристический потенциал региона, его богатое культурное и историческое прошлое, а также то, что Рязанская область – промышленно и сельскохозяйственно развитый край.

– Думаю, мой опыт мог бы пригодиться как раз в Центральной России, в области, которая очень похожа на Калужскую, – сказал Николай Любимов. – Есть, конечно, очень много своих нюансов, отличий. Тем не менее Центральная Россия, географическая близость к Москве, промышленный потенциал, кадровый потенциал, что самое главное, позволяют, я думаю, этой области развиваться намного быстрее.

Президент подчеркнул, что губернатору необходимо быть как можно ближе к людям, знать об их нуждах и стремлениях, с чем исполняющий обязанности главы Рязанской области полностью согласился.